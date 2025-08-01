"المعونة الوطنية" يعلن نتائج فرز طلبات التوظيف

ويشمل الإعلان، وظائف في الإدارة العامة، منها: مبرمج، باحث قانوني، مدقق إداري، مدقق مالي، محاسب تأدية، محاسب تحصيلات، أخصائي نظم معلومات جغرافية، باحث اجتماعي، ضابط اتصال، باحث اقتصادي، ضابط خدمة جمهور، وباحث إحصائي مساعد، إلى جانب وظائف باحث اجتماعي في عدة ألوية وأقضية.
ودعا الصندوق المتقدمين للاستعلام عن حالة طلباتهم (مطابق أو غير مطابق) من خلال الرابط الإلكتروني:
(https://eservices.spac.gov.jo/Objections/login.php) وذلك عبر إدخال الرقم الوطني ورقم الهوية الشخصية.
وبين، أنه يمكن للمتقدمين غير المطابقين إرفاق ملف بصيغة (PDF) يحتوي على جميع الأوراق المطلوبة، عبر الرابط ذاته، بدءا من صباح الأحد 3 آب وحتى مساء الثلاثاء 5 آب 2025.
وأشار الصندوق إلى أنه تم إرسال رسائل نصية لجميع المتقدمين لتمكينهم من الاستعلام عن حالة طلباتهم، باستخدام الأرقام المسجلة في قاعدة بيانات هيئة الخدمة والإدارة العامة.
-
أخبار متعلقة
-
بريزات: إغلاق 32 فندقا في البترا وتسريح 700 موظف نتيجة تراجع أعداد السياح
-
اتفاقية تعاون بين المعونة الوطنية وشركة توليد الكهرباء المركزية
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة اليونانية
-
الضمان: تخصيص 522 راتب تقاعد وفاة طبيعية خلال النصف الأول
-
التربية تنشر أسئلة امتحان التوجيهي لمبحث اللغة الإنجليزية
-
هيثم الوكيل يطلق برنامجه "وانت مروّح" على أثير "ميلودي"
-
أمانة عمان تطلق نظام "بيان التخزين" لسوق الخضار والفواكه
-
بني مصطفى تبحث مع اليونيسف التعاون في تنفيذ استراتيجية الحماية الاجتماعية