الأحد 2025-08-03 02:35 م
 

"المعونة الوطنية" يعلن نتائج فرز طلبات التوظيف

"المعونة الوطنية" يعلن نتائج فرز طلبات التوظيف
"المعونة الوطنية" يعلن نتائج فرز طلبات التوظيف
 
الجمعة، 01-08-2025 02:59 م
الوكيل الإخباري- أعلن صندوق المعونة الوطنية، اليوم الجمعة، نتائج فرز طلبات المتقدمين للوظائف التي تم الإعلان عنها سابقا عبر الإعلان المفتوح، الذي نشر خلال الفترة من 2 إلى 10 تموز 2025.اضافة اعلان


ويشمل الإعلان، وظائف في الإدارة العامة، منها: مبرمج، باحث قانوني، مدقق إداري، مدقق مالي، محاسب تأدية، محاسب تحصيلات، أخصائي نظم معلومات جغرافية، باحث اجتماعي، ضابط اتصال، باحث اقتصادي، ضابط خدمة جمهور، وباحث إحصائي مساعد، إلى جانب وظائف باحث اجتماعي في عدة ألوية وأقضية.

ودعا الصندوق المتقدمين للاستعلام عن حالة طلباتهم (مطابق أو غير مطابق) من خلال الرابط الإلكتروني:

(https://eservices.spac.gov.jo/Objections/login.php) وذلك عبر إدخال الرقم الوطني ورقم الهوية الشخصية.

وبين، أنه يمكن للمتقدمين غير المطابقين إرفاق ملف بصيغة (PDF) يحتوي على جميع الأوراق المطلوبة، عبر الرابط ذاته، بدءا من صباح الأحد 3 آب وحتى مساء الثلاثاء 5 آب 2025.

وأشار الصندوق إلى أنه تم إرسال رسائل نصية لجميع المتقدمين لتمكينهم من الاستعلام عن حالة طلباتهم، باستخدام الأرقام المسجلة في قاعدة بيانات هيئة الخدمة والإدارة العامة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ة ى

فيديو منوع فرح الهادي تتحدث عن سبب انفصالها عن عقيل

البترا

أخبار محلية بريزات: إغلاق 32 فندقا في البترا وتسريح 700 موظف نتيجة تراجع أعداد السياح

طكمنتال

فيديو منوع عريس يُثير الجدل بتصرفاته مع عروسته في يوم زفافهم 😳!

نهة

فيديو منوع شاب يشارك تكاليف حفل زفافه: كلفني الزواج أكثر من 400 ألف ريال

بر

فيديو منوع صالحة تنبه سعيد لخفض صوته

الوكيل الإخباري- اعلن صندوق المعونة الوطنية اليوم الاربعاء عن حاجته لتعبئة وظائف شاغرة.

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين المعونة الوطنية وشركة توليد الكهرباء المركزية

بربربر

فيديو منوع فتاة تشارك: 3 شروط تمنعها من الارتباط بأي رجل

ك

تكنولوجيا غوغل تطلق Gemini 2.5 Deep Think



 
 





الأكثر مشاهدة