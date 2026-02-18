"المعونة الوطنية" ينفذ برامج تدريبية للأسر المنتفعة

الوكيل الإخباري- اختتمت فعاليات البرامج التدريبية المتخصصة في "عمل البترون وتقنيات الخياطة" و"التطريز الآلي"، والتي نفذت بالشراكة الإستراتيجية بين صندوق المعونة الوطنية ومركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب، في خطوة تعكس التزام الجانبين بتعزيز مسارات التمكين الاقتصادي في المجتمعات المحلية.

ووفق بيان من الصندوق، اليوم الأربعاء، نفذت دورة عمل البترون وتقنيات الخياطة في منطقتي الجفر وأيل ضمن محافظة معان، بمشاركة ما يقارب 40 متدربة، فيما أقيمت دورة التطريز الآلي في محافظة الشوبك بمشاركة نحو 20 متدربة من منتفعي الصندوق.



وأكدت مدير عام الصندوق ختام الشنيكات أن هذه البرامج تمثل ثمرة شراكة فاعلة مع مركز تصميم الألبسة، مشيدة بالمستوى التدريبي المتميز الذي يقدمه المركز، وبالأثر الإيجابي الملموس على المنتفعات.