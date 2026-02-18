"المعونة الوطنية" ينفذ برامج تدريبية للأسر المنتفعة

ووفق بيان من الصندوق، اليوم الأربعاء، نفذت دورة عمل البترون وتقنيات الخياطة في منطقتي الجفر وأيل ضمن محافظة معان، بمشاركة ما يقارب 40 متدربة، فيما أقيمت دورة التطريز الآلي في محافظة الشوبك بمشاركة نحو 20 متدربة من منتفعي الصندوق.
وأكدت مدير عام الصندوق ختام الشنيكات أن هذه البرامج تمثل ثمرة شراكة فاعلة مع مركز تصميم الألبسة، مشيدة بالمستوى التدريبي المتميز الذي يقدمه المركز، وبالأثر الإيجابي الملموس على المنتفعات.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب حسان النسور، أن هذه المبادرات تأتي في إطار الجهود المشتركة لدعم برامج التمكين الاقتصادي وتعزيز فرص التشغيل الذاتي، مشيرا إلى أن المركز، وبالتنسيق مع غرفة صناعة الأردن، سيعمل على تشبيك المشاركات مع المصانع والفروع الإنتاجية في مناطقهن، بما يسهم في سد فجوة العمالة وفتح آفاق تشغيل جديدة تمكن المنتفعات من تحسين مستوى دخلهن وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
