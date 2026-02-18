الأربعاء 2026-02-18 04:05 م

"المعونة الوطنية" ينفذ برامج تدريبية للأسر المنتفعة

ل
جانب من التخريج
 
الأربعاء، 18-02-2026 03:26 م

الوكيل الإخباري- اختتمت فعاليات البرامج التدريبية المتخصصة في "عمل البترون وتقنيات الخياطة" و"التطريز الآلي"، والتي نفذت بالشراكة الإستراتيجية بين صندوق المعونة الوطنية ومركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب، في خطوة تعكس التزام الجانبين بتعزيز مسارات التمكين الاقتصادي في المجتمعات المحلية.

اضافة اعلان


ووفق بيان من الصندوق، اليوم الأربعاء، نفذت دورة عمل البترون وتقنيات الخياطة في منطقتي الجفر وأيل ضمن محافظة معان، بمشاركة ما يقارب 40 متدربة، فيما أقيمت دورة التطريز الآلي في محافظة الشوبك بمشاركة نحو 20 متدربة من منتفعي الصندوق.


وأكدت مدير عام الصندوق ختام الشنيكات أن هذه البرامج تمثل ثمرة شراكة فاعلة مع مركز تصميم الألبسة، مشيدة بالمستوى التدريبي المتميز الذي يقدمه المركز، وبالأثر الإيجابي الملموس على المنتفعات.


من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب حسان النسور، أن هذه المبادرات تأتي في إطار الجهود المشتركة لدعم برامج التمكين الاقتصادي وتعزيز فرص التشغيل الذاتي، مشيرا إلى أن المركز، وبالتنسيق مع غرفة صناعة الأردن، سيعمل على تشبيك المشاركات مع المصانع والفروع الإنتاجية في مناطقهن، بما يسهم في سد فجوة العمالة وفتح آفاق تشغيل جديدة تمكن المنتفعات من تحسين مستوى دخلهن وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

شؤون برلمانية "المرأة النيابية" تطلع على دور نقابة العاملين في قطاع المياه والزراعة والصناعات الغذائية ومعيقات المرأة في القطاع الزراعي

وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية حوض الديسة

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية حوض الديسة

زين .. راعي الاتصالات الحصري لمنتخب النشامى

أخبار الشركات زين .. راعي الاتصالات الحصري لمنتخب النشامى

ل

أخبار محلية "المعونة الوطنية" ينفذ برامج تدريبية للأسر المنتفعة

آلاف الفارّين من مخيم الهول .. وسوريا تبدأ ترتيبات الإغلاق

عربي ودولي آلاف الفارّين من مخيم الهول .. وسوريا تبدأ ترتيبات الإغلاق

ل

أخبار محلية جمعية جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي تكرم عددا من التربويين

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

تعرف على حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان في الأردن

الطقس تعرف على حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان في الأردن



 






الأكثر مشاهدة