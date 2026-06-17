"المعونة الوطنية" يوقع اتفاقية تعاون مع جمعية دار الإحسان

ووفق بيان من الصندوق تأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الصندوق على بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يعزز تكامل الأدوار ويضمن وصول الخدمات إلى الفئات الأكثر حاجة واستحقاقاً.
وقالت مدير عام الصندوق ختام الشنيكات، إن هذه الاتفاقية تجسد نهج الصندوق في توسيع التعاون مع المؤسسات الوطنية ذات الرسالة الإنسانية والاجتماعية، مؤكدة أن الشراكات الاستراتيجية تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأسر المستفيدة.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية مسعود هندية، أهمية هذه الاتفاقية في دعم جهود الجمعية الرامية إلى رعاية وتمكين الأيتام وأسرهم، وتعزيز فرص حصولهم على الخدمات التي تسهم في تحسين مستوى حياتهم.
ووفق البيان، تعكس هذه الاتفاقية التزام الطرفين بتوحيد الجهود وتكاملها لخدمة الفئات المستهدفة، بما ينسجم مع أهداف التنمية الاجتماعية ويعزز قيم التكافل والتضامن في المجتمع الأردني.
-
أخبار متعلقة
-
بحث تعزيز مكانة "رحاب" على خارطة السياحة الداخلية
-
صندوق النقد: تمويل إضافي للأردن بقيمة 188 مليون دولار بعد استكمال المراجعات
-
جمعيةُ المصدرين الأردنيين: الصادرات الأردنية للولايات المتحدة تتجاوز 13 مليار دولار
-
بحث إنشاء مجمع سفريات في النعيمة بإربد
-
الجماهير الأردنية تشيد بأداء المنتخب الوطني في كأس العالم
-
يوم طبي مجاني في بلدة الطرة السبت المقبل
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 يجري عملية نوعية لاستئصال ورم ضخم في الرقبة
-
القوات المسلحة تستكمل إجراءات تجهيز مركز خدمة العلم لاستقبال الدفعة الثانية