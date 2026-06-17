الأربعاء 2026-06-17 08:08 م

"المعونة الوطنية" يوقع اتفاقية تعاون مع جمعية دار الإحسان

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جانب من التوقيع
 
الأربعاء، 17-06-2026 07:38 م

الوكيل الإخباري- وقّع صندوق المعونة الوطنية وجمعية دار الإحسان لرعاية وتأهيل الأيتام اليوم الأربعاء اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة في خدمة الأسر الفقيرة والأيتام، وتوسيع مظلة الدعم والرعاية المقدمة لهم بما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتمكينهم اجتماعياً واقتصادياً.

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ووفق بيان من الصندوق تأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الصندوق على بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يعزز تكامل الأدوار ويضمن وصول الخدمات إلى الفئات الأكثر حاجة واستحقاقاً.


وقالت مدير عام الصندوق ختام الشنيكات، إن هذه الاتفاقية تجسد نهج الصندوق في توسيع التعاون مع المؤسسات الوطنية ذات الرسالة الإنسانية والاجتماعية، مؤكدة أن الشراكات الاستراتيجية تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأسر المستفيدة.


من جانبه، أكد رئيس الجمعية مسعود هندية، أهمية هذه الاتفاقية في دعم جهود الجمعية الرامية إلى رعاية وتمكين الأيتام وأسرهم، وتعزيز فرص حصولهم على الخدمات التي تسهم في تحسين مستوى حياتهم.


ووفق البيان، تعكس هذه الاتفاقية التزام الطرفين بتوحيد الجهود وتكاملها لخدمة الفئات المستهدفة، بما ينسجم مع أهداف التنمية الاجتماعية ويعزز قيم التكافل والتضامن في المجتمع الأردني.

 
 


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