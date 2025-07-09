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"المعونة" و"وهب الغيث" ينفذان عمليات جراحية لأطفال من أسر منتفعة

صندوق المعونة الوطنية
صندوق المعونة الوطنية
 
الأربعاء، 09-07-2025 03:19 م

الوكيل الإخباري-   نفذ صندوق المعونة الوطنية، بالتعاون مع جمعية "وهب الغيث" الخيرية، 7 عمليات جراحية ناجحة لمعالجة مرض الحول في العيون لعدد من أطفال الأسر المنتفعة من خدمات الصندوق، ضمن إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

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وبحسب بيان الصندوق اليوم الأربعاء، يأتي هذا التعاون في سياق جهود صندوق المعونة الوطنية لتقديم خدمات إضافية للمستفيدين ضمن برنامج "الكاش بلس".


وثمن الصندوق دور الجمعية في دعم الأسر المنتفعة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الصحية التي يعتزم الصندوق تنفيذها مستقبلا بالتعاون مع شركائه، لتغطية الاحتياجات الطبية للفئات الأكثر حاجة.


 

 
 
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