"المعونة" و"وهب الغيث" ينفذان عمليات جراحية لأطفال من أسر منتفعة

وبحسب بيان الصندوق اليوم الأربعاء، يأتي هذا التعاون في سياق جهود صندوق المعونة الوطنية لتقديم خدمات إضافية للمستفيدين ضمن برنامج "الكاش بلس".
وثمن الصندوق دور الجمعية في دعم الأسر المنتفعة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الصحية التي يعتزم الصندوق تنفيذها مستقبلا بالتعاون مع شركائه، لتغطية الاحتياجات الطبية للفئات الأكثر حاجة.
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