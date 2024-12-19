المفرق: البدء بإعداد تصاميم مشروع الغاز الطبيعي لمنطقة الملك الحسين التنموية

وأضافت الدغمي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، أن التصاميم الأولية تشمل وثائق العطاء لتنفيذ المشروع الذي يأتي ضمن جهود الحكومة لتخفيف كلف الطاقة عن القطاع الصناعي، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، حيث يعد ربط القطاع الصناعي في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بالغاز الطبيعي من أولويات هذه الرؤية.
وبينت، أنه من المتوقع تزويد المنطقة بالغاز الطبيعي بحلول عام 2027 والذي يعتبر وقوداً صديقاً للبيئة مقارنة بالتقليدي المستخدم حاليا في القطاع الصناعي، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية المتعلقة بالطاقة؛ نظراً لتدني تكلفة استخدام الغاز الطبيعي مقارنة بالوقود الثقيل.
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