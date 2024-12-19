 
الخميس 2024-12-19 08:43 م
 

المفرق: البدء بإعداد تصاميم مشروع الغاز الطبيعي لمنطقة الملك الحسين التنموية

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 19-12-2024 07:45 م

الوكيل الإخباري-   قالت المدير العام لشركة تطوير المفرق ليزا الدغمي، إن وزارة الطاقة والثروة المعدنية بدأت بإعداد التصاميم الأولية لمشروع إيصال الغاز الطبيعي إلى منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية والتي ستتضمن وثائق العطاء لتنفيذ المشروع.

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وأضافت الدغمي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، أن التصاميم الأولية تشمل وثائق العطاء لتنفيذ المشروع الذي يأتي ضمن جهود الحكومة لتخفيف كلف الطاقة عن القطاع الصناعي، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، حيث يعد ربط القطاع الصناعي في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بالغاز الطبيعي من أولويات هذه الرؤية.


وبينت، أنه من المتوقع تزويد المنطقة بالغاز الطبيعي بحلول عام 2027 والذي يعتبر وقوداً صديقاً للبيئة مقارنة بالتقليدي المستخدم حاليا في القطاع الصناعي، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية المتعلقة بالطاقة؛ نظراً لتدني تكلفة استخدام الغاز الطبيعي مقارنة بالوقود الثقيل.

 
gnews

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