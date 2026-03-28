المفرق: الحوافز ترفع الاستثمارات إلى أكثر من 200 مليون دينار في مدينة الثريا

الوكيل الإخباري- ساهمت الحوافز الاستثمارية التشجيعية بزيادة عدد الاستثمارات في مدينة الثريا الصناعية التنموية في المفرق.

وقال المدير التنفيذي للمدينة محمد الحسبان، إن قيمة الاستثمارات الصناعية في المدينة بلغت 201.749 مليون دينار الأمر الذي يعكس إيجابيات الحوافز الاستثمارية للمدينة باستقطاب العديد من المستثمرين لإقامة المنشآت الصناعية الأمر الذي ساهم في تحريك العجلة الاقتصادية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.



وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم "السبت" ان الحوافز التي جرى اعتمادها في مدينة المفرق الصناعية التنموية شملت حوافز ضريبية بنسبة 5 بالمئة فقط على الدخل المتحقق داخل المدينة التنموية إضافة الى الإعفاءات الجمركية على الآلات والمعدات والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج ومواد البناء اللازمة للمشروع .