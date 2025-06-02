الإثنين 2025-06-02 08:25 م
 

المفرق الكبرى تعفي مربي وتجار الأضاحي من رسوم الحظائر

"المفرق الكبرى" تعفي مربي وتجار " الأضاحي" من رسوم الحظائر
مجموعة من الاغنام
 
الإثنين، 02-06-2025 08:13 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس بلدية المفرق الكبرى، ناصر أخو ارشيدة الخزاعلة، إنه تقرر إعفاء مربي وتجار المواشي الراغبين بعرض مواشيهم ضمن حدود البلدية من رسوم الحظائر، لتكون بشكل مجاني العام الحالي.

اضافة اعلان


وأضاف أنه تحدد عرض وبيع الأضاحي بـ 6 أيام، وذلك قبيل يوم عرفة وتنتهي رابع أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا الى أنه يتوجب على التجار القيام بتنظيف الموقع الذي تم إشغاله من قبلهم طيلة فترة العيد، إضافة إلى تجهيز الموقع المخصص بالسياج والمذابح وتوفير الماء وتأمين العاملين بوسائل السلامة العامة والملابس الملائمة وأكياس بأحجام مناسبة لقطع اللحوم عليها.


وأكد أنه يتوجب على التجار توريد أضاحي مطابقة للشروط الصحية وعرضها للمعاينة الطبية من قبل الطبيب البيطري وإخراج أي أضحية مخالفة، لافتا إلى أنه لن يسمح بذبح الإبل أو الأبقار المعروضة للبيع في الحظائر إلا في المسلخ البلدي.


وبين أن البلدية قامت بتحديد أماكن بيع وذبح الأضاحي في المسلخ البلدي وزرائب الأغنام والساحة المقابلة لمدرسة أبو بكر الصديق مقابل سكة الحديد بجانب مقبرة الفدين والشارع الواصل بين دوار إيدون وشارع الشهيد محمد بشير جهة غرب السكة، موضحا أنه جرى تحديد مساحة الزريبة بـ 25 مترا مربعا.

 
gnews

أحدث الأخبار

"المفرق الكبرى" تعفي مربي وتجار " الأضاحي" من رسوم الحظائر

أخبار محلية المفرق الكبرى تعفي مربي وتجار الأضاحي من رسوم الحظائر

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي بعد ارتفاع اسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

جندي إسرائيلي يوجه بندقيته خلال اشتباكات مع فلسطينيين

فلسطين استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في رام الله

جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أمرا بإخلاء مناطق في غرب خان يونس

فلسطين جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أمرا بإخلاء مناطق في غرب خان يونس

عجلون

أخبار محلية خطة شاملة لاستقبال عيد الأضحى في عجلون

جانب من اللقاء

عربي ودولي وفد إعلامي يطلع على مهام مركز الرصد والتحكم بوزارة الحج السعودية

أنالينا بيربوك

عربي ودولي انتخاب الألمانية بيربوك رئيسةً للجمعية العامة للأمم المتحدة

الكرك

أخبار محلية خطة لإدامة الخدمات خلال عطلة عيد الأضحى في الكرك



 
 





الأكثر مشاهدة