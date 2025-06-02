"المفرق الكبرى" تعفي مربي وتجار " الأضاحي" من رسوم الحظائر

الوكيل الإخباري- قال رئيس بلدية المفرق الكبرى، ناصر أخو ارشيدة الخزاعلة، إنه تقرر إعفاء مربي وتجار المواشي الراغبين بعرض مواشيهم ضمن حدود البلدية من رسوم الحظائر، لتكون بشكل مجاني العام الحالي.

اضافة اعلان



وأضاف أنه تحدد عرض وبيع الأضاحي بـ 6 أيام، وذلك قبيل يوم عرفة وتنتهي رابع أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا الى أنه يتوجب على التجار القيام بتنظيف الموقع الذي تم إشغاله من قبلهم طيلة فترة العيد، إضافة إلى تجهيز الموقع المخصص بالسياج والمذابح وتوفير الماء وتأمين العاملين بوسائل السلامة العامة والملابس الملائمة وأكياس بأحجام مناسبة لقطع اللحوم عليها.



وأكد أنه يتوجب على التجار توريد أضاحي مطابقة للشروط الصحية وعرضها للمعاينة الطبية من قبل الطبيب البيطري وإخراج أي أضحية مخالفة، لافتا إلى أنه لن يسمح بذبح الإبل أو الأبقار المعروضة للبيع في الحظائر إلا في المسلخ البلدي.