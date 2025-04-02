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المفرق: "المهندسين" تكرّم الفائزين والمشاركين في المسابقة القرآنية الرمضانية

نقابة المهندسين الأردنيين
نقابة المهندسين الأردنيين
 
الأربعاء، 02-04-2025 07:15 م

الوكيل الإخباري-   نظّمت اللجنة الاجتماعية  الثقافية في نقابة المهندسين الأردنيين/ فرع المفرق، اليوم الأربعاء، حفلًا تكريميًا للفائزين والمشاركين في المسابقة القرآنية الرمضانية التي أقامها الفرع خلال شهر رمضان المبارك، بحضور رئيس الفرع المهندس مجدي العموش وأعضاء مجلس الفرع، إضافة إلى عدد من المهندسين والمهندسات.

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وهنأ المهندس العموش الفائزين والمشاركين، مشيدًا بروح التفاعل والمنافسة الإيجابية التي سادت المسابقة، مؤكدًا أهمية مثل هذه الأنشطة في تعزيز التواصل بين أعضاء النقابة وإثراء الجانب الثقافي والاجتماعي لديهم.

 
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