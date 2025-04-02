المفرق: "المهندسين" تكرّم الفائزين والمشاركين في المسابقة القرآنية الرمضانية

وهنأ المهندس العموش الفائزين والمشاركين، مشيدًا بروح التفاعل والمنافسة الإيجابية التي سادت المسابقة، مؤكدًا أهمية مثل هذه الأنشطة في تعزيز التواصل بين أعضاء النقابة وإثراء الجانب الثقافي والاجتماعي لديهم.
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