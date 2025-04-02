المفرق: "المهندسين" تكرّم الفائزين والمشاركين في المسابقة القرآنية الرمضانية

الوكيل الإخباري- نظّمت اللجنة الاجتماعية الثقافية في نقابة المهندسين الأردنيين/ فرع المفرق، اليوم الأربعاء، حفلًا تكريميًا للفائزين والمشاركين في المسابقة القرآنية الرمضانية التي أقامها الفرع خلال شهر رمضان المبارك، بحضور رئيس الفرع المهندس مجدي العموش وأعضاء مجلس الفرع، إضافة إلى عدد من المهندسين والمهندسات.

اضافة اعلان