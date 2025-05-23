المفرق تحتفل بعيد الاستقلال الـ79

وتوافد المئات من المواطنين من كافة أرجاء المحافظة لحضور فعاليات الاحتفال الذي حضره محافظ المفرق فراس ابو الغنم ومدراء الأجهزة الأمنية والدوائر الحكومية، حيث انطلقت الفعاليات بفقرات غنائية وطنية قدمتها فرقة تراث الرمثا، إضافة إلى عروض مسرحية متنوعة نالت إعجاب الحضور.
واشتملت فعاليات اليوم والتي تمتد حتى الساعة العاشرة مساءً على وصلات غنائية للفنان عمر الصقار .
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يترأس أول اجتماع للجنة التقنيات السيبرانية بمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب
-
محافظة جرش تحتفل بعيد الاستقلال في ساحة المدرج الجنوبي
-
محافظة البلقاء تحتفل بعيد الاستقلال الـ79
-
الآلاف من المواطنين يحتفلون بعيد الاستقلال في إربد
-
انطلاق فعاليات احتفالات محافظة العقبة بعيد الاستقلال
-
وزير الخارجية يشارك باجتماع للجنة الوزارية المشتركة بشأن غزة مع وزير الخارجية الفرنسي
-
توقيف شخص اعتدى على مياه قناة الملك عبد الله
-
الديوان الملكي يعزي أبو تايه ومسلم