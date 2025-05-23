المفرق تحتفل بعيد الاستقلال الـ79

الوكيل الإخباري- انطلقت في مجمع سمو الأمير علي بن الحسين الرياضي في مدينة المفرق مساء اليوم احتفالات المحافظة بعيد استقلال المملكة الـ 79 .

اضافة اعلان



وتوافد المئات من المواطنين من كافة أرجاء المحافظة لحضور فعاليات الاحتفال الذي حضره محافظ المفرق فراس ابو الغنم ومدراء الأجهزة الأمنية والدوائر الحكومية، حيث انطلقت الفعاليات بفقرات غنائية وطنية قدمتها فرقة تراث الرمثا، إضافة إلى عروض مسرحية متنوعة نالت إعجاب الحضور.