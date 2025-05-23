الجمعة 2025-05-23 11:26 م
 

المفرق تحتفل بعيد الاستقلال الـ79

المفرق تحتفل بعيد الاستقلال الـ79
المفرق تحتفل بعيد الاستقلال الـ79
 
الجمعة، 23-05-2025 10:13 م

الوكيل الإخباري-   انطلقت في مجمع سمو الأمير علي بن الحسين الرياضي في مدينة المفرق مساء اليوم احتفالات المحافظة بعيد استقلال المملكة الـ 79 .

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وتوافد المئات من المواطنين من كافة أرجاء المحافظة لحضور فعاليات الاحتفال الذي حضره محافظ المفرق فراس ابو الغنم ومدراء الأجهزة الأمنية والدوائر الحكومية، حيث انطلقت الفعاليات بفقرات غنائية وطنية قدمتها فرقة تراث الرمثا، إضافة إلى عروض مسرحية متنوعة نالت إعجاب الحضور.


واشتملت فعاليات اليوم والتي تمتد حتى الساعة العاشرة مساءً على وصلات غنائية للفنان عمر الصقار .

 
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