المفرق.. شباب كلنا الأردن تنفذ مبادرة "تعلّم معنا" لدعم طلبة التوجيهي

الوكيل الإخباري- تواصل هيئة شباب كلنا الأردن / المفرق، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، تنفيذ مبادرة "تعلّم معنا" في عدد من مناطق محافظة المفرق، بهدف دعم طلبة الثانوية العامة أكاديميًا ومعنويًا استعدادًا لامتحانات التوجيهي.

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وقال منسق الهيئة، إسلام الحوامدة، في بيان اليوم السبت، إن المبادرة تُنفّذ حاليًا في قصبة المفرق (منطقة رحاب)، والبادية الشمالية الغربية (منشية السلطة)، والبادية الشمالية الشرقية (أم القطين)، حيث تُقدَّم دروس تقوية مجانية في مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، بإشراف معلمين متخصصين، وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي.



وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تعزيز العدالة التعليمية، وتوفير بيئة داعمة للطلبة في المناطق الأقل حظًا، من خلال تقديم محتوى أكاديمي موجّه، إلى جانب أنشطة تحفيزية ترفع من معنويات الطلبة، وتساعدهم على تجاوز التحديات النفسية المرتبطة بفترة الامتحانات.



وأشار الحوامدة إلى أن مبادرة "تعلّم معنا" تعكس الدور الحيوي الذي يلعبه الشباب في خدمة مجتمعاتهم، لافتًا إلى التفاعل الكبير من الأهالي والطلبة، ما جعل المبادرة نموذجًا للتكافل المجتمعي والمشاركة الفاعلة في دعم التعليم.