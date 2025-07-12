المفرق.. شباب كلنا الأردن تنفذ مبادرة "تعلّم معنا" لدعم طلبة التوجيهي

وقال منسق الهيئة، إسلام الحوامدة، في بيان اليوم السبت، إن المبادرة تُنفّذ حاليًا في قصبة المفرق (منطقة رحاب)، والبادية الشمالية الغربية (منشية السلطة)، والبادية الشمالية الشرقية (أم القطين)، حيث تُقدَّم دروس تقوية مجانية في مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، بإشراف معلمين متخصصين، وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي.
وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تعزيز العدالة التعليمية، وتوفير بيئة داعمة للطلبة في المناطق الأقل حظًا، من خلال تقديم محتوى أكاديمي موجّه، إلى جانب أنشطة تحفيزية ترفع من معنويات الطلبة، وتساعدهم على تجاوز التحديات النفسية المرتبطة بفترة الامتحانات.
وأشار الحوامدة إلى أن مبادرة "تعلّم معنا" تعكس الدور الحيوي الذي يلعبه الشباب في خدمة مجتمعاتهم، لافتًا إلى التفاعل الكبير من الأهالي والطلبة، ما جعل المبادرة نموذجًا للتكافل المجتمعي والمشاركة الفاعلة في دعم التعليم.
وفي هذا السياق، عبّر عدد من الطلبة عن شكرهم وارتياحهم للمبادرة، حيث قال الطالب محمد الخزاعلة إن "المبادرة وفّرت علينا الوقت والجهد، وساعدتنا في استيعاب الدروس بطريقة مبسطة وقريبة من أسلوب الامتحان"، فيما عبّرت الطالبة مجد العظامات عن شكرها للهيئة على هذه المبادرة، مؤكدة أن "الدروس مفيدة جدًا، خاصة بفضل سهولة شرح المنهاج وتبسيطه".
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