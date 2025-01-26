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المفوضية السامية تؤكد استمرارية الخدمات للاجئين في الأردن

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأحد، 26-01-2025 02:04 م
الوكيل الإخباري-   أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، في بيان صدر اليوم الأحد 26 يناير/ كانون ثاني 2025، عدم وجود أي تغييرات على خدمات الرعاية الصحية المقدمة للاجئين المسجلين لديها.اضافة اعلان


وأوضحت أن الإشاعات المتداولة بشأن تعليق هذه الخدمات لا أساس لها من الصحة.

وأشارت المفوضية إلى أن اللاجئين يمكنهم الاستمرار في الحصول على الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة الأردنية، بما في ذلك مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات.

وأكدت أن اللاجئين السوريين بحاجة إلى إبراز وثيقة طلب اللجوء أو بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية (البطاقة الأمنية) للحصول على هذه الخدمات.

كما دعت المفوضية اللاجئين إلى زيارة مركز الدعم التابع لها للحصول على أي معلومات إضافية حول خدمات الصحة. وفي حال وجود أي صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية، يمكن التواصل مع خط المساعدة التابع للمفوضية عبر الرقم 064008000 للإبلاغ عن أسماء المراكز الصحية أو المستشفيات التي تعذر فيها الحصول على الخدمة.
 
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