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"المفوضية": خطة لجمع 22 مليون دولار لتسهيل عودة اللاجئين السوريين من الأردن

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأربعاء، 19-02-2025 12:25 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، عن سعيها لجمع 22 مليون دولار لتسهيل عودة اللاجئين السوريين في الأردن إلى بلادهم في عام 2025، وتوفير الدعم الضروري لهم عند وصولهم إلى سوريا، وذلك من أصل خطتها لجمع 370.9 مليون دولار للهدف ذاته لخمس دول.

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وبينت المفوضية في تقريرها  ، أن 20.750 مليون دولار من هذا المبلغ مخصصة لتسهيل العودة الطوعية للاجئين السوريين من الأردن، في حين سيتم تخصيص 1.25 مليون دولار لتوفير الحماية للاجئين والنازحين العائدين".

 
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