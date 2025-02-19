"المفوضية": خطة لجمع 22 مليون دولار لتسهيل عودة اللاجئين السوريين من الأردن

وبينت المفوضية في تقريرها ، أن 20.750 مليون دولار من هذا المبلغ مخصصة لتسهيل العودة الطوعية للاجئين السوريين من الأردن، في حين سيتم تخصيص 1.25 مليون دولار لتوفير الحماية للاجئين والنازحين العائدين".
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