المفوضية: 615 لاجئا غادروا الأردن لإعادة التوطين في دولة ثالثة خلال النصف الأول من 2026

وبحسب بيانات المفوضية لشهر حزيران 2026،توزع المغادرون بواقع 426 لاجئا سوريا و189 لاجئا من جنسيات أخرى، بينما شملت طلبات إعادة التوطين الجديدة 116 لاجئا سوريا و397 لاجئا من جنسيات أخرى.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي طلبات إعادة التوطين التي قدمتها المفوضية من الأردن منذ 2014 بلغ 120 ألفا و64 طلبا، فيما وصل إجمالي عدد اللاجئين الذين غادروا المملكة إلى دول إعادة التوطين خلال الفترة ذاتها إلى 79 ألفا و239 لاجئا.
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