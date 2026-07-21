الثلاثاء 2026-07-21 08:53 ص

المفوضية: 615 لاجئا غادروا الأردن لإعادة التوطين في دولة ثالثة خلال النصف الأول من 2026

عودة 189 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلادهم
المفوضية: 615 لاجئا غادروا الأردن لإعادة التوطين في دولة ثالثة خلال النصف الأول من 2026
 
الثلاثاء، 21-07-2026 08:42 ص

الوكيل الإخباري-   غادر 615 لاجئا الأردن إلى دول إعادة التوطين خلال النصف الأول من 2026، فيما بلغ عدد الطلبات الجديدة المقدمة لإعادة التوطين 513 طلبا خلال الفترة ذاتها، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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وبحسب بيانات المفوضية لشهر حزيران 2026،توزع المغادرون بواقع 426 لاجئا سوريا و189 لاجئا من جنسيات أخرى، بينما شملت طلبات إعادة التوطين الجديدة 116 لاجئا سوريا و397 لاجئا من جنسيات أخرى.


وأشارت البيانات إلى أن إجمالي طلبات إعادة التوطين التي قدمتها المفوضية من الأردن منذ 2014 بلغ 120 ألفا و64 طلبا، فيما وصل إجمالي عدد اللاجئين الذين غادروا المملكة إلى دول إعادة التوطين خلال الفترة ذاتها إلى 79 ألفا و239 لاجئا.

 
 


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