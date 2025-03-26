"المقاصد": 53 ألف مريض استفادوا من الأيام الطبية المجانية منذ 2018

الوكيل الإخباري- أعلن مدير عام مستشفى المقاصد الخيرية، الدكتور بسام الشلول، أن المستشفى قدم العلاج لأكثر من 53 ألف مريض منذ بدء تنفيذ الأيام الطبية المجانية في عام 2018.

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وبين الشلول أن المستشفى نفذ 104 أيام طبية مجانية في مختلف المحافظات، بهدف تقديم الرعاية الطبية للمجتمعات المحلية، وبدعم من صندوق الزكاة التابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.



وقال إن أحدث هذه الفعاليات كان الأحد الماضي، حيث استفاد 400 مريض في لواء الحسا والجرف بمحافظة الطفيلة من اليوم الطبي المجاني الذي نفذه المستشفى.