"المقاولين" تعقد هيئتها العامة وتصادق على الحسابات الختامية لعام 2024

الوكيل الإخباري- عقدت نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين اجتماعها العادي السنوي للهيئة العامة، بحضور مندوب وزير الأشغال العامة والإسكان، مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات.

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وأكد نقيب المقاولين، المهندس فؤاد الدويري، أن الاجتماع يأتي استنادًا لأحكام المادتين (21/أ) و(22/أ، ب) من قانون مقاولي الإنشاءات رقم (13) لسنة 1987 وتعديلاته، وهو قانوني بمن حضر من الأعضاء.