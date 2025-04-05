السبت 2025-04-05 05:09 م
 

"المقاولين" تعقد هيئتها العامة وتصادق على الحسابات الختامية لعام 2024

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
السبت، 05-04-2025 03:03 م

الوكيل الإخباري-   عقدت نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين اجتماعها العادي السنوي للهيئة العامة، بحضور مندوب وزير الأشغال العامة والإسكان، مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات.

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وأكد نقيب المقاولين، المهندس فؤاد الدويري، أن الاجتماع يأتي استنادًا لأحكام المادتين (21/أ) و(22/أ، ب) من قانون مقاولي الإنشاءات رقم (13) لسنة 1987 وتعديلاته، وهو قانوني بمن حضر من الأعضاء.


وخلال الاجتماع، صادقت الهيئة العامة على التقريرين المالي والإداري للعام 2024، بعد مناقشتهما مع مجلس النقابة، كما أقرّت الميزانية العمومية لعام 2025 بأغلبية الحضور، وانتخبت مدققًا للحسابات للعام المقبل.

 
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