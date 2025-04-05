"المقاولين" تعقد هيئتها العامة وتصادق على الحسابات الختامية لعام 2024

وأكد نقيب المقاولين، المهندس فؤاد الدويري، أن الاجتماع يأتي استنادًا لأحكام المادتين (21/أ) و(22/أ، ب) من قانون مقاولي الإنشاءات رقم (13) لسنة 1987 وتعديلاته، وهو قانوني بمن حضر من الأعضاء.
وخلال الاجتماع، صادقت الهيئة العامة على التقريرين المالي والإداري للعام 2024، بعد مناقشتهما مع مجلس النقابة، كما أقرّت الميزانية العمومية لعام 2025 بأغلبية الحضور، وانتخبت مدققًا للحسابات للعام المقبل.
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