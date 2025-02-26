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المقدم الركن الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة يزور قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي
القوات المسلحة الأردنية
الأربعاء، 26-02-2025 07:21 م

الوكيل الإخباري-   زار وفد من مملكة البحرين الشقيقة برئاسة سمو المقدم الركن الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة اليوم الأربعاء، قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية وكان في استقباله قائد القوة.

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 واستمع الوفد إلى إيجاز حول المهام والواجبات العملياتية، وسير الأمور التدريبية واللوجستية التي تقوم بها قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية ضمن منطقة المسؤولية.


 وجال الوفد في مركز العمليات البحري واطلع على منظومة الرادارات البحرية الخاصة بالمراقبة النهارية والليلية، وأجهزة المراقبة المتطورة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الأنظمة المسيرة البحرية في المركز الأردني لعمليات الأنظمة المسيرة (JROC) الذي افتتح أخيرا في قيادة القوة.


 ومن جانبه أشاد سمو الشيخ بالمستوى المتميز والاحترافية العالية التي تتمتع بها مرتبات القوة تأهيلاً وتدريباً.


 وفي نهاية الزيارة دون سمو الشيخ كلمة في سجل كبار الزوار.

 
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