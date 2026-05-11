"المكتبة الوطنية" تؤكد الالتزام بحماية الملكية الفكرية

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام دائرة المكتبة الوطنية، الدكتور فراس الضرابعة، اليوم الاثنين، الالتزام بحماية الملكية الفكرية وتعزيز إنفاذ التشريعات الناظمة.

جاء ذلك خلال لقاء الضرابعة وفدا من مجموعة "بي إن سبورت" القطرية، اليوم الاثنين، بحضور مدير الشؤون القانونية في المجموعة، الدكتور محمد السعيد، حيث جرى بحث سبل التعاون في مكافحة القرصنة الإلكترونية وحماية حقوق المؤلف.