الإثنين 2026-05-11 09:31 م

"المكتبة الوطنية" تؤكد الالتزام بحماية الملكية الفكرية

دائرة المكتبة الوطنية
الإثنين، 11-05-2026 08:36 م

الوكيل الإخباري-   أكد مدير عام دائرة المكتبة الوطنية، الدكتور فراس الضرابعة، اليوم الاثنين، الالتزام بحماية الملكية الفكرية وتعزيز إنفاذ التشريعات الناظمة.

جاء ذلك خلال لقاء الضرابعة وفدا من مجموعة "بي إن سبورت" القطرية، اليوم الاثنين، بحضور مدير الشؤون القانونية في المجموعة، الدكتور محمد السعيد، حيث جرى بحث سبل التعاون في مكافحة القرصنة الإلكترونية وحماية حقوق المؤلف.


وأكد الضرابعة، استمرار الدائرة في أداء رسالتها الرامية إلى حماية حقوق أصحاب الحقوق الفكرية وصون النتاج الإبداعي، مشددا على حرص المكتبة الوطنية على توفير بيئة قانونية آمنة ومحفزة للاستثمار، من خلال تطبيق القوانين ذات العلاقة ومتابعة الانتهاكات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

 
 


