"المكتبة الوطنية" تحتفل بالأعياد الوطنية

الوكيل الإخباري- نظمت دائرة المكتبة الوطنية، اليوم الخميس، احتفالا بمناسبة الأعياد الوطنية (الاستقلال، والجلوس الملكي، وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش).

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