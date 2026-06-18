الخميس 2026-06-18 05:34 م

"المكتبة الوطنية" تحتفل بالأعياد الوطنية

"المكتبة الوطنية" تحتفل بالأعياد الوطنية
"المكتبة الوطنية" تحتفل بالأعياد الوطنية
 
الخميس، 18-06-2026 04:51 م

الوكيل الإخباري-   نظمت دائرة المكتبة الوطنية، اليوم الخميس، احتفالا بمناسبة الأعياد الوطنية (الاستقلال، والجلوس الملكي، وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش).

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وقال مدير عام "المكتبة" فراس الضرابعة، الذي رعى الاحتفال مندوبا عن وزير الثقافة، في كلمة له "نجتمع اليوم في رحاب هذا الصرح الوطني والمعرفي لنحتفي بمحطات مضيئة من تاريخ الأردن والأمة، مناسبات شكلت ركائز هويتنا الوطنية ورسخت قيم العزة والكرامة والانتماء في وجدان الأردنيين".

 
 


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