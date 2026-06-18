"المكتبة الوطنية" تحتفل بالأعياد الوطنية

وقال مدير عام "المكتبة" فراس الضرابعة، الذي رعى الاحتفال مندوبا عن وزير الثقافة، في كلمة له "نجتمع اليوم في رحاب هذا الصرح الوطني والمعرفي لنحتفي بمحطات مضيئة من تاريخ الأردن والأمة، مناسبات شكلت ركائز هويتنا الوطنية ورسخت قيم العزة والكرامة والانتماء في وجدان الأردنيين".
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