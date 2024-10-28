"المكتبة الوطنية" تفتتح معرضا وثائقيا في جامعة الحسين بن طلال

وبحسب بيان للدائرة اليوم الاثنين، يتضمن المعرض صورا توثق إنجازات تحققت في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني على امتداد مسيرة الـ25 عاما، وعرضا لنحو ألفي كتاب تقدم مجانا في مختلف المجالات الثقافية والعلمية.
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