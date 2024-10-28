"المكتبة الوطنية" تفتتح معرضا وثائقيا في جامعة الحسين بن طلال

الوكيل الإخباري- افتتحت دائرة المكتبة الوطنية، بالتعاون مع جامعة الحسين بن طلال في معان، معرضا وثائقيا في مبنى الجامعة، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.

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