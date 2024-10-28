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"المكتبة الوطنية" تفتتح معرضا وثائقيا في جامعة الحسين بن طلال

صورة من حفل الافتتاح
صورة من حفل الافتتاح
الإثنين، 28-10-2024 05:36 م

الوكيل الإخباري-    افتتحت دائرة المكتبة الوطنية، بالتعاون مع جامعة الحسين بن طلال في معان، معرضا وثائقيا في مبنى الجامعة، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.

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وبحسب بيان للدائرة اليوم الاثنين، يتضمن المعرض صورا توثق إنجازات تحققت في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني على امتداد مسيرة الـ25 عاما، وعرضا لنحو ألفي كتاب تقدم مجانا في مختلف المجالات الثقافية والعلمية.

 
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