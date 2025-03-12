المكتب التنفيذي لاتحاد عمال الأردن يناقش الهيكلة الإدارية

ووفقًا لبيان الاتحاد الصادر اليوم الأربعاء، استعرض رئيس الاتحاد، خالد الفناطسة، خلال الاجتماع، التقدم المُحرز في تنفيذ خطة الاتحاد وأهدافه، التي يسعى إلى تحقيقها بصفته اتحادًا عماليًا يمثل عمال الوطن، ويدافع عن حقوقهم، ويعمل على توفير بيئة عمل لائقة للجميع.
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