 
الأربعاء 2025-03-12 05:04 م
 

المكتب التنفيذي لاتحاد عمال الأردن يناقش الهيكلة الإدارية

المكتب التنفيذي لاتحاد عمال الأردن
المكتب التنفيذي لاتحاد عمال الأردن
 
الأربعاء، 12-03-2025 03:37 م

الوكيل الإخباري-    ناقش المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مقترح الهيكلة الإدارية والموارد البشرية، الوارد ضمن الخطة الاستراتيجية للاتحاد.

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ووفقًا لبيان الاتحاد الصادر اليوم الأربعاء، استعرض رئيس الاتحاد، خالد الفناطسة، خلال الاجتماع، التقدم المُحرز في تنفيذ خطة الاتحاد وأهدافه، التي يسعى إلى تحقيقها بصفته اتحادًا عماليًا يمثل عمال الوطن، ويدافع عن حقوقهم، ويعمل على توفير بيئة عمل لائقة للجميع.

 
 
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