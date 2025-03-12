المكتب التنفيذي لاتحاد عمال الأردن يناقش الهيكلة الإدارية

الوكيل الإخباري- ناقش المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مقترح الهيكلة الإدارية والموارد البشرية، الوارد ضمن الخطة الاستراتيجية للاتحاد.

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