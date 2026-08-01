المكيليوم في مهرجان جرش.. سوق روماني يستعيد الحياة بالحرف والفنون

الوكيل الإخباري- يستعيد المكيليوم السوق الروماني التاريخي للمواد الغذائية في مدينة جرش الأثرية، حضوره من خلال تجربة ثقافية وحرفية معاصرة تحول الموقع التاريخي إلى منصة حية للفنون والحرف التقليدية، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون.

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ويقدم المكيليوم مجموعة من الورش الحية والتفاعلية التي تضع الحرفي أمام الجمهور، وتشمل نحت الحجر، وتطعيم الخشب، والحفر على النحاس، وعرض المجوهرات، إلى جانب تجارب النسيج وغيرها من الفنون الحرفية.



وقال رئيس لجنة بلدية جرش محمد بني ياسين إن فكرة المشروع تقوم على إحياء الحرفة من خلال الممارسة المباشرة، حيث يتابع الزائر مراحل العمل ويتعرف إلى الأدوات والخامات والتقنيات التي يستخدمها الحرفيون في تجربة تنتقل فيها المعرفة من يد الصانع إلى عين المتلقي وتفاعله.



وبين أنه من أبرز المشاريع التي يحتضنها المكيليوم "نسيج المكيليوم"، وهو عمل نسجي جماعي (النول المصري)، يشارك في إنجازه زوار المهرجان من خلال إضافة خيوط متراكمة إلى النسيج، لتتحول مساهمات المشاركين إلى جزء من عمل فني واحد يجمع مختلف الأيدي في مساحة واحدة.