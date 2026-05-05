"الملابس الخيري" يعتزم تنفيذ صالة متنقلة في لواء المريغة

الثلاثاء، 05-05-2026 04:02 م

الوكيل الإخباري- يواصل بنك الملابس الخيري تنفيذ نشاطاته ضمن برنامج "ديرتنا"، من خلال إقامة صالة متنقلة في لواء المريغة يومي غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، في صالة القاسمية التابعة لبلدية المريغة.

وبحسب بيان للبنك، اليوم الثلاثاء، يستهدف النشاط خدمة الأسر المستفيدة من مختلف مناطق اللواء، بما يشمل قرى المريغة، قرين، وأبو اللسن، والنقب، وسويمرة، والفيصلية، والقاسمية، بهدف تمكينهم من اختيار احتياجاتهم من الملابس بطريقة تحفظ كرامتهم.


ومن المتوقع أن يستفيد من الصالة نحو 300 أسرة، بالتعاون مع بلدية المريغة، وجمعية المركز الإسلامي للأيتام، وجمعية الأمل لسيدات القاسمية، في إطار الجهود المشتركة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر وتقديم الدعم لهم.

 
 


