"الملابس الخيري" يعتزم تنفيذ صالة متنقلة في لواء المريغة

الوكيل الإخباري- يواصل بنك الملابس الخيري تنفيذ نشاطاته ضمن برنامج "ديرتنا"، من خلال إقامة صالة متنقلة في لواء المريغة يومي غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، في صالة القاسمية التابعة لبلدية المريغة.

وبحسب بيان للبنك، اليوم الثلاثاء، يستهدف النشاط خدمة الأسر المستفيدة من مختلف مناطق اللواء، بما يشمل قرى المريغة، قرين، وأبو اللسن، والنقب، وسويمرة، والفيصلية، والقاسمية، بهدف تمكينهم من اختيار احتياجاتهم من الملابس بطريقة تحفظ كرامتهم.