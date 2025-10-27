الملاكم المشاعلة يضمن ميدالية للأردن بدورة الألعاب الآسيوية

08:41 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/751588 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ضمن لاعب المنتخب الوطني للملاكمة معتز المشاعلة اليوم الاثنين، الفوز بميدالية في دورة الألعاب الآسيوية للشباب، المقامة في العاصمة البحرينية المنامة. اضافة اعلان





وتأهل "المشاعلة" إلى الدور نصف النهائي لمنافسات وزن 54 كغم بعد فوزه على اللاعب اللبناني رمزي هلال ليضمن الميدالية الحادية عشرة للأردن في الدورة.



وسيلاقي معتز المشاعلة يوم غد الثلاثاء اللاعب الإيراني شاميبا ماتين.



وودع اللاعب عبدالله توغوظ منافسات وزن تحت 66 كغم بخسارته أمام اللاعب الأوزبكي سايدخوجا ومن ذات الدور خسر اللاعب عمر عيسى أمام اللاعب الكازاخستاني سلطانبويف أسدبك في فئة فوق 80 كغم.

