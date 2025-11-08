السبت 2025-11-08 07:46 م
 

الملاكم عشيش يتأهل لنصف نهائي "التضامن الإسلامي"
 
السبت، 08-11-2025 04:35 م
الوكيل الإخباري- نجح لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، حسين عشيش، اليوم السبت، في تحقيق الفوز بنزاله الأول وضمان الفوز بميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة، التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض.اضافة اعلان


وتمكن عشيش، من الفوز على اللاعب السعودي محمد الصبحي، بإيقاف الحكم للنزال في الجولة الثانية، وذلك في الدور ربع النهائي ضمن منافسات وزن 80 كغم.

وبهذا الانتصار، تأهل عشيش، إلى الدور نصف النهائي ليضمن الفوز بميدالية، إذ سيلتقي غدا الأحد، مع الأذري سعيد جمشيد جعفروف.

من جهة أخرى، سيخوض غدا اللاعب زياد عشيش، الدور نصف النهائي لمنافسات وزن 70 كغم.

يذكر أن منافسات الملاكمة تعود للظهور مجددا في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بعد غيابها منذ نسخة باكو عام 2017، حيث حصد منتخبنا الوطني آنذاك 3 ميداليات برونزية جاءت من خلال محمد الوادي وعبادة الكسبة وحسين عشيش.
 
 
