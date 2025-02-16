الملكة: اللهم نور قلبها واحفظها بعينك التي لا تنام

الوكيل الإخباري- أعلنت جلالة الملكة رانيا العبدالله ولادة حفيدتها الجديدة ابنة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس.



ونشرت الملكة في حالتها عبر انستغرام: الحمدلله على تمام النعمة واكتمال المنة. رزقنا بفضل من الله بمولودة أسميناها (أمينة).



وقالت الملكة: اللهم نور قلبها بنورك الكريم واحفظها بعينك التي لا تنام.

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