الملكة: اللهم نور قلبها واحفظها بعينك التي لا تنام

ونشرت الملكة في حالتها عبر انستغرام: الحمدلله على تمام النعمة واكتمال المنة. رزقنا بفضل من الله بمولودة أسميناها (أمينة).
وقالت الملكة: اللهم نور قلبها بنورك الكريم واحفظها بعينك التي لا تنام.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يلتقي الرئيس المصري في القاهرة
-
ولي العهد يهنئ بقدوم المولودة أمينة: "مبارك إيمان وجميل"
-
“بطولة الشباب الرمضانية 2025 منافسة كروية وجوائز مميزة”
-
اختتام منافسات البطولة العربية لاختراق الضاحية في البحر الميت
-
رئيس الوزراء يوجه للعمل على تطوير موقع قلعة القطرانة الأثري
-
قطر: التمور الأردنية في معرض سوق واقف تستقطب المستهلكين
-
تكريم الجامعات العربية المشاركة في التصنيف العربي للجامعات 2024
-
الملك ينشر صورة تجمعه بحفيدته الجديدة أمينة