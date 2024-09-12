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الملكة : الملك مع يزن

الملك مع يزن
الملك مع يزن
الخميس، 12-09-2024 12:31 ص
الوكيل الإخباري-    نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله،  صورة لجلالة الملك برفقة الطفل يزن الحرازين من غزة والذي خضع لعملية تركيب 3 اطراف اصطناعية في مدينة الحسين الطبية.اضافة اعلان


وقالت الملكة في منشور لها، عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام معلقة على الصورة " جلالة الملك مع يزن الذي تلقى العلاج في الأردن. ولا يزال هنالك الآلاف من الأطفال الغزيين مبتوري الأطراف ينتظرون الرعاية الطبية".
 
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