الملكة : الملك مع يزن

وقالت الملكة في منشور لها، عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام معلقة على الصورة " جلالة الملك مع يزن الذي تلقى العلاج في الأردن. ولا يزال هنالك الآلاف من الأطفال الغزيين مبتوري الأطراف ينتظرون الرعاية الطبية".
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