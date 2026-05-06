الأربعاء 2026-05-06 11:57 م

الملكة تشارك مجموعة من الشباب المسير في سحم الكفارات وتطلع على مبادرات مجتمعية
 
الأربعاء، 06-05-2026 10:34 م

الوكيل الإخباري-   زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله الأربعاء، سحم الكفارات في إربد، والتقت مجموعة من الشباب والشابات وشاركتهم جولة على الأقدام ضمن أحد المسارات الطبيعية في المنطقة المطلة على نهر اليرموك.

والتقت جلالتها عدداً من أهالي المنطقة من أصحاب المبادرات، واستمعت إلى شرح حول مشروع
"خيرات سحم" الذي يهدف إلى إبراز التراث الزراعي والتقليدي، وتمكين المزارعين والعائلات من تسويق منتجاتهم مثل زيت الزيتون والرمان والجوافة والمأكولات الريفية.


كما تحدث مجموعة من الناشطين السياحيين عن تجربتهم في التوثيق والترويج للمواقع السياحية الطبيعية، وأشاروا إلى أهمية المبادرات والجهود المجتمعية والفردية في إبراز جمال الطبيعة في شمال الأردن، خاصة لما تتميز به من مسارات طبيعية متنوعة وأنشطة سياحية.


وتأتي هذه الزيارة امتداداً لزيارات سابقة لجلالة الملكة بهدف دعم الترويج للسياحة المحلية، كان آخرها إلى وادي رم بهدف تسليط الضوء على التنوع السياحي في المملكة.

 
 


