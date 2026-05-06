الملكة تشارك مجموعة من الشباب المسير في سحم الكفارات وتطلع على مبادرات مجتمعية

الوكيل الإخباري- زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله الأربعاء، سحم الكفارات في إربد، والتقت مجموعة من الشباب والشابات وشاركتهم جولة على الأقدام ضمن أحد المسارات الطبيعية في المنطقة المطلة على نهر اليرموك.

اضافة اعلان



والتقت جلالتها عدداً من أهالي المنطقة من أصحاب المبادرات، واستمعت إلى شرح حول مشروع

"خيرات سحم" الذي يهدف إلى إبراز التراث الزراعي والتقليدي، وتمكين المزارعين والعائلات من تسويق منتجاتهم مثل زيت الزيتون والرمان والجوافة والمأكولات الريفية.



كما تحدث مجموعة من الناشطين السياحيين عن تجربتهم في التوثيق والترويج للمواقع السياحية الطبيعية، وأشاروا إلى أهمية المبادرات والجهود المجتمعية والفردية في إبراز جمال الطبيعة في شمال الأردن، خاصة لما تتميز به من مسارات طبيعية متنوعة وأنشطة سياحية.