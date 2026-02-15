الملكة تلتقي رائدات أعمال في مركز نيتا موكيش أمباني الثقافي

وكان في استقبال جلالتها المدير التنفيذي لشركة ريلاينس للتجزئة ايشا أمباني قبل أن تنضم إلى بقية السيدات في جلسة حوارية تمحور النقاش فيها حول تنوع التجارب والخبرات النسائية ودورها في مختلف قطاعات أعمالهن.
ويحمل المركز اسم مؤسسته السيدة نيتا موكيش أمباني، مؤسِسة ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة ريلاينس الخيرية، وقد أسسته عام 2023 ليكون صرحاً ثقافياً يحتفي بالفنون الأدائية والثقافة الهندية، ويشكل منصة لعرض الإنتاجات الفنية والمعارض المتنوعة، إلى جانب إبراز إبداعات المواهب من الهند ومختلف أنحاء العالم.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تجري تعيينات وإحالات للتقاعد - اسماء
-
الأردن: قرار اسرائيل بضم أرض فلسطينية محتلة غير شرعي
-
الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة
-
العيسوي يعزي عشيرة النهار/ عباد
-
الغذاء والدواء: إتلاف 450 لترًا من العصائر الرمضانية في إربد
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/9 يباشر أعماله
-
الأردن يحيي اليوم العالمي لسرطان الأطفال بثلاثة إنجازات وطنية
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تستقبل المستشار والخبير القانوني السير بول سيلك