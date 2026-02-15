الملكة تلتقي رائدات أعمال في مركز نيتا موكيش أمباني الثقافي

الوكيل الإخباري- زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله، السبت، مركز نيتا موكيش أمباني الثقافي في مومباي بالهند، والتقت مجموعة من السيدات الهنديات البارزات في مجالات ريادة الأعمال والعمل الاجتماعي والإعلام والفنون، في لقاء عكس تنوع التجارب النسائية ودورها المتنامي في مختلف القطاعات.

وكان في استقبال جلالتها المدير التنفيذي لشركة ريلاينس للتجزئة ايشا أمباني قبل أن تنضم إلى بقية السيدات في جلسة حوارية تمحور النقاش فيها حول تنوع التجارب والخبرات النسائية ودورها في مختلف قطاعات أعمالهن.