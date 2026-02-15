الأحد 2026-02-15 07:42 م

الملكة تلتقي رائدات أعمال في مركز نيتا موكيش أمباني الثقافي
الوكيل الإخباري-   زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله، السبت، مركز نيتا موكيش أمباني الثقافي في مومباي بالهند، والتقت مجموعة من السيدات الهنديات البارزات في مجالات ريادة الأعمال والعمل الاجتماعي والإعلام والفنون، في لقاء عكس تنوع التجارب النسائية ودورها المتنامي في مختلف القطاعات.

وكان في استقبال جلالتها المدير التنفيذي لشركة ريلاينس للتجزئة ايشا أمباني قبل أن تنضم إلى بقية السيدات في جلسة حوارية تمحور النقاش فيها حول تنوع التجارب والخبرات النسائية ودورها في مختلف قطاعات أعمالهن.


ويحمل المركز اسم مؤسسته السيدة نيتا موكيش أمباني، مؤسِسة ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة ريلاينس الخيرية، وقد أسسته عام 2023 ليكون صرحاً ثقافياً يحتفي بالفنون الأدائية والثقافة الهندية، ويشكل منصة لعرض الإنتاجات الفنية والمعارض المتنوعة، إلى جانب إبراز إبداعات المواهب من الهند ومختلف أنحاء العالم.

 
 


