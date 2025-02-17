الملكة تنشر : سر السعادة - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نشرت الملكة رانيا العبدالله مقطع فيديو على منصة انستغرام، بعنوان أمينة الغالية وسط العيلة".



وظهر في الفيديو الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وسمو الأميرة سلمى والأميرة رجوة الحسين، بعد لحظات من ولادة إبنة الأميرة إيمان "أمينة".

اضافة اعلان