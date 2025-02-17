الملكة تنشر : سر السعادة - فيديو

وظهر في الفيديو الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وسمو الأميرة سلمى والأميرة رجوة الحسين، بعد لحظات من ولادة إبنة الأميرة إيمان "أمينة".
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