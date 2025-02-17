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الملكة تنشر : سر السعادة - فيديو

الملكة رانيا تنشر : أمينة الغالية وسط العيلة
الملكة رانيا تنشر : أمينة الغالية وسط العيلة
الإثنين، 17-02-2025 04:18 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -    نشرت الملكة رانيا العبدالله مقطع فيديو على منصة انستغرام، بعنوان أمينة الغالية وسط العيلة".

وظهر في الفيديو الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وسمو الأميرة سلمى والأميرة رجوة الحسين، بعد لحظات من ولادة إبنة الأميرة إيمان "أمينة".

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الملكة رانيا تنشر : أمينة الغالية وسط العيلة

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