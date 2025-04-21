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الملكة تنعى البابا فرنسيس: “سنتذكر صوته الإنساني”

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 21-04-2025 04:12 م

الوكيل الإخباري-   عبرت جلالة الملكة رانيا العبدالله عن حزن العالم العميق لوفاة قداسة البابا فرنسيس.

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وقالت  جلالتها عبر منصة إكس :”يودع العالم اليوم بحزن عميق قداسة البابا فرنسيس.. يرحل الشخص ويبقى أثره، سنتذكر دائماً صوته الإنساني وجهوده في الدفاع عن المظلومين والمقهورين في غزة وكل بقاع الأرض.”

 
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