الملكة تنعى البابا فرنسيس: “سنتذكر صوته الإنساني”

وقالت جلالتها عبر منصة إكس :”يودع العالم اليوم بحزن عميق قداسة البابا فرنسيس.. يرحل الشخص ويبقى أثره، سنتذكر دائماً صوته الإنساني وجهوده في الدفاع عن المظلومين والمقهورين في غزة وكل بقاع الأرض.”
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