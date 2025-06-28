الملكة تهنئ ولي العهد: الأمان لها والذخر لنا

ونشرت جلالة الملكة صورة لولي العهد برفقة ابنته الأميرة إيمان بنت الحسين، معلقة عليها: كل عام وأنت الأمان لها، والذخر لنا.
وأضافت الملكة: كل عام والحسين الغالي بألف خير.
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