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الملكة تهنئ ولي العهد: الأمان لها والذخر لنا

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الصورة التي نشرتها جلالة الملكة رانيا العبدالله
 
السبت، 28-06-2025 11:21 ص
الوكيل الإخباري- هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بمناسبة عيد ميلاده الـ 31 الذي يصادف اليوم السبت.اضافة اعلان


ونشرت جلالة الملكة صورة لولي العهد برفقة ابنته الأميرة إيمان بنت الحسين، معلقة عليها: كل عام وأنت الأمان لها، والذخر لنا.

وأضافت الملكة: كل عام والحسين الغالي بألف خير.
 
gnews

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