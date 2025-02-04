الملكة رانيا العبدالله تدعو الأوروبيين لزيارة الأردن واستكشاف كنوزه التاريخية

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الوكيل الإخباري- دعت جلالة الملكة رانيا العبدالله الأوروبيين لزيارة الأردن وعيش تجربة إرثه الغني. جاء ذلك خلال زيارتها اليوم الثلاثاء برفقة سيدة إيطاليا الأولى لورا ماتاريلا معرض “الأردن: فجر المسيحية” بقصر كانسليريا في روما. اضافة اعلان





ويقام المعرض تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني على مدار شهر، وهو جهد مشترك بين وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة والفاتيكان بهدف تعريف الجمهور الإيطالي والعالمي بأهمية الأردن كمهد لانطلاق المسيحية، كما يسلط الضوء على موقع معمودية السيد المسيح على يد يوحنا المعمدان (يحيى بن زكريا) في نهر الأردن، واستمرار هذا الإرث حتى اليوم في ظل العهد الهاشمي.



وخلال جولة جلالتها وسيدة إيطاليا الأولى في المعرض الذي يضم 90 قطعة أثرية جمعت من أكثر من 30 موقعاً أثرياً في الأردن، دعت جلالتها السياح من إيطاليا وكافة أنحاء أوروبا لزيارة الأردن لما يتمتع به من ثروة تاريخية مميزة له ولمجتمعه المسيحي.



وقالت جلالتها “الأردن أرض الكرم والضيافة، وكل من قام بزيارته يشهد على دفء وكرم شعبه”، مبينة ان “الأردن أيضاً متجذر في التاريخ، وحيثما تطأ قدمك تجد صدى معالم حضارات قديمة كانت بلادنا موطناً لها”.



وأضافت “مع مثل هذا المزيج الرائع من الثقافات والتقاليد، فإن بلدنا لديه حقاً شيء يناسب الجميع، فزيارة الأردن تجربة لا تُفوت”.



وكان في استقبال جلالتها وسيدة إيطاليا الأولى لدى وصولهما المعرض الذي يحتفل بمرور ثلاثين عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والفاتيكان، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين والمستشار الأكبر لمنظمة فرسان مالطا ريكاردو باتيرنو دي مونتيكوبو ورئيس إدارة التراث في الكرسي الرسولي المونسنيور جيوردانو بيتشينوتي والسفير الأردني في إيطاليا قيس أبو دية والسفيرة الأردنية لدى الجمهورية الفرنسية والكرسي الرسولي لينا الحديد.