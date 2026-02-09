الملكة رانيا العبدالله تفتتح مركز زها الثقافي في محافظة العقبة

09:54 م

الوكيل الإخباري- افتتحت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم مركز زها الثقافي في محافظة العقبة، والذي يُعد أحد فروع المركز الخمسة والعشرين المنتشرة في العاصمة عمّان ومختلف محافظات المملكة.





ويأتي مركز زها الثقافي، ضمن مشاريع المبادرات الملكية السامية، الهادفة إلى تمكين الأطفال واليافعين والسيدات، وتنمية قدراتهم الإبداعية والمعرفية والاجتماعية في بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.



وتجولت جلالتها في المركز، يرافقها المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي، رانيه صبيح ومدير فرع العقبة السيد احمد كريشان، واستمعت إلى شرح حول البرامج والأنشطة التي يشارك فيها أطفال وسيدات المجتمع المحلي.



وشاهدت جلالتها عرضاً في ملعب المركز لأطفال مشاركين في تدريب على الكاراتيه، كما اطلعت في مشغل الحرف اليدوية على منتجات لسيدات مشاركات في برامج التمكين الذي تضمن صناعة وتشكيل الفخار، وفي قاعة “الكراميش” المخصصة للأطفال من عمر 3 إلى 6 سنوات، شاهدت جانباً من البرامج التي تُنفذ فيها للثقافة المالية والاجتماعية.



وفي مركز الرفاه النفسي والاجتماعي التابع للمركز شاهدت جلالتها جانباً من ورشة عمل مخصصة للسيدات، وتفقدت قاعة التدريب الخاصة ببرنامج الدمج بين الرياضيات والشطرنج وقاعة الحاسوب واطلعت على نماذج من تصميم وصناعة الألعاب الإلكترونية.



وشملت الجولة أيضاً قاعة التفكير الإبداعي، التي تضمنت برمجة وتصميم الروبوت الآلي، والقاعة متعددة الأغراض التي قُدمت فيها عروض الباليه، إضافة إلى مناطق ألعاب الطفولة المبكرة، حيث اطّلعت جلالتها على بيئة اللعب والتعلم المخصصة لهذه الفئة العمرية.



وفي الساحة الخارجية، اطلعت جلالتها على معرض الرسم الذي عرض مخرجات تدريب مجموعة الرسم.

ويحظى المركز بدعم كل من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وشركة البوتاس العربية، وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، ومؤسسة فان لير، ومجلس محافظة العقبة. ويعمل عبر منح مقدمة من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة.

