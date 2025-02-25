الملكة رانيا العبدالله تلتقي سيدات لواء القويرة

الوكيل الإخباري- زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الثلاثاء لواء القويرة والتقت مجموعة من سيدات المنطقة المستفيدات من جمعيات تمكين المجتمعات، المدعومة من مؤسسة نهر الأردن، كما اطلعت جلالتها على خدمات بعض المشاريع، وتفقدت جانباً من أنشطة متحف الأطفال المتنقل المتواجد حالياً في مركز شباب القويرة.

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وفي بداية الزيارة، اطلعت جلالتها على المشروع المنزلي لحربة الركيبات لخبز الشراك وتنظيف السجاد والذي جرى دعمه لتوسيع خدماته، كما تفقدت مشروع علي المناجعة للطباعة والإعلانات، والذي ساهم في توفير فرص عمل لشباب المنطقة ويقدم خدمات الطباعة التجارية والإعلانات لأهالي المنطقة.



وخلال لقاء جلالتها، مع عدد من مستفيدات برامج تمكين المجتمع، استمعت إلى أحاديثهن حول مشاريعهن الممولة بمنح مقدمة من مؤسسة نهر الأردن بدعم الديوان الملكي الهاشمي ومجلس محافظة العقبة، والتي ساهمت في تحسين واستدامة دخل أكثر من 100 أسرة في المنطقة وتنوعت المشاريع في المجالات الزراعية والخدمية والحرفية.



وقالت جلالتها، إن ما شاهدته اليوم من مشاريع لشباب وسيدات المنطقة يشكل محاولات لتوفير مصادر دخل تساعد الأسر، وبنفس الوقت تخدم وتنمي المجتمعات.



وكان في استقبال جلالتها لدى وصولها مدير مركز شباب القويرة علي النجادات، ومدير مركز الملكة رانيا العبدالله لتمكين المجتمعات في العقبة أحمد غنيمات، ورئيسة جمعية المثلث الذهبي فادية العمامرة، ورئيسة جمعية نشميات القويرة لرعاية الأيتام الخيرية هدوى نجادات.



وخلال تواجدها في مركز شباب القويرة، اطلعت جلالتها على أنشطة متحف الأطفال المتنقل وتبادلت الأحاديث مع الأطفال.



يذكر أن المتحف المتنقل يخدم المدارس والعائلات في مختلف محافظات المملكة والتي قد تكون غير قادرة على زيارة المتحف في عمان، حيث يقيم ثلاث جولات سنوية مختلفة بخمسة مواقع في كل جولة ويقدم عروضاً تفاعلية تطورت على مدار السنوات.