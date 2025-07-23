الملكة رانيا: الكلمات لا تطعم أطفالنا .. رسالة من غزة

الوكيل الإخباري- أعادت جلالة الملكة رانيا العبدالله، نشر رسالة من وكالة الغوث الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عبر خاصية القصة في إنستغرام بشأن غزة.



وجاء في الرسالة التي أعادت جلالتها نشرها: "لا يوجد ما يمكن قوله. الكلمات لا تطعم أطفالنا.. رسالة من غزة".

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