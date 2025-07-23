الأربعاء 2025-07-23 07:08 م
 

الملكة رانيا: الكلمات لا تطعم أطفالنا .. رسالة من غزة

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جلالة الملكة رانيا العبدالله
 
الأربعاء، 23-07-2025 05:29 م

الوكيل الإخباري- أعادت جلالة الملكة رانيا العبدالله، نشر رسالة من وكالة الغوث الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عبر خاصية القصة في إنستغرام بشأن غزة.

وجاء في الرسالة التي أعادت جلالتها نشرها: "لا يوجد ما يمكن قوله. الكلمات لا تطعم أطفالنا.. رسالة من غزة".

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