الملكة رانيا: الكلمات لا تطعم أطفالنا .. رسالة من غزة

وجاء في الرسالة التي أعادت جلالتها نشرها: "لا يوجد ما يمكن قوله. الكلمات لا تطعم أطفالنا.. رسالة من غزة".
-
أخبار متعلقة
-
توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الأردنية والاتحاد الأردني للملاكمة
-
بلدية بيرين تنظم يوما وظيفيا غدا
-
"أكيد": 547 إشاعة خلال النصف الأول من العام الحالي
-
بحث تعزيز التعاون الشبابي بين الأردن وبروناي
-
مدير عام "الأحوال المدنية" يتفقد مديرية الطفيلة ومكاتبها
-
"التربية" تشارك خبرتها مع الجزائر في حماية الطلبة وبناء الشخصية
-
اجتماع في إربد يبحث الواقع المروري في محيط مدينة الحسن للشباب
-
وزير الداخلية يترأس اجتماع المجلس الأعلى للسلامة المرورية