الملكة رانيا تتفقد المسنين الذين تم نقلهم إلى دارات سمير شما بعد حادث الحريق

وخلال جولتها تبادلت جلالتها الأحاديث مع المسنين عن أحوالهم وأوضاعهم الصحية وأعربت عن أمنياتها لهم بالصحة والعافية.
ويذكر أن دارات سمير شما استقبلت أكبر عدد من المسنين الذين تم نقلهم من دار جمعية الأسرة البيضاء.
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