الملكة رانيا تحضر العشاء الخيري لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام بمناسبة عقدين على تأسيسه

الوكيل الإخباري- تحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله وبحضورها، أقام صندوق الأمان لمستقبل الأيتام عشاء خيرياً في عمان بمناسبة مرور عشرين عاماً على تأسيسه؛ بهدف توسيع دائرة الدعم وتعزيز الأثر السنوي للصندوق، والسعي لسد حاجات فوج جديد من الشباب من مختلف محافظات المملكة وتمكينهم من استكمال تعليمهم.

واطّلعت جلالتها والحضور خلال العشاء على نماذج من قصص نجاح لمستفيدين من برامج الصندوق وما حققوه من إنجازات أسهمت في تعزيز اندماجهم في المجتمع وسوق العمل.