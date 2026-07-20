الملكة رانيا تزور جمعية أصايل بدر الخيرية وتلتقي سيدات من المجتمع المحلي

واستمعت جلالتها إلى إيجاز حول مسيرة الجمعية التي تأسست عام 2019 وأبرز برامجها في التدريب والتمكين، وتشجيع الزراعة المستدامة، واستثمار الأراضي الزراعية وإنتاج وتسويق المواد الغذائية التقليدية، إلى جانب مبادراتها الرامية إلى الحفاظ على التراث وتعزيز التنمية المجتمعية.
كما التقت جلالتها عدداً من السيدات والشابات والشباب المستفيدين من برامج الجمعية، فيما استعرضت رئيسة الجمعية إيمان العبادي جهود الجمعية في توفير التدريب والموارد اللازمة لدعم المجتمع المحلي، من خلال تنفيذ برامج تنموية، واستضافة متطوعين من شركات ومؤسسات أكاديمية وناشطين بيئيين لدعم المزارعين المحليين والمساهمة في تسويق منتجاتهم.
وفي ختام الزيارة، اطلعت جلالتها على نماذج من منتجات الجمعية التي تعدها سيدات من المنطقة، بالإضافة إلى ورشة للتدريب على الخياطة، والتقت بمشاركين في دورة تدريبية تنفذها مؤسسة التدريب المهني في الجمعية حول إعداد المربيات والمخللات.
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