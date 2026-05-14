الملكة رانيا تشيد بإنجاز طبي أردني لزراعة قرنية صناعية لمعمّرة تبلغ 106 أعوام

الصورة التي نشرتها الرقاد
 
الخميس، 14-05-2026 02:19 م

الوكيل الإخباري- أثنت الملكة رانيا العبدالله على الإنجاز الطبي الذي حققته الدكتورة نانسي الرقاد، بعد نجاح عملية زراعة قرنية صناعية لمعمّرة أردنية تبلغ من العمر 106 أعوام.

وقالت الملكة رانيا، في تعليق عبر "إنستغرام": صورة بيكبر فيها القلب... شكراً دكتورة نانسي، إنجاز يحمل علم ومحبة، معربةً عن فخرها بكل امرأة أردنية "تصنع الأمل بإيديها".


وكانت الدكتورة نانسي الرقاد أعلنت، عبر حسابها، نجاح زراعة قرنية صناعية لمعمّرة أردنية، ووصفت العملية بأنها "سابقة تاريخية"، مضيفة: "زراعة أضاءت قلوبنا قبل أن تضيء لها نور العتمة".

 

يشار إلى أن العقيد الدكتورة نانسي الرقاد رئيس اختصاص القرنية والليزك في الخدمات الطبية الملكية ومستشارة طب وجراحة العيون كشفت عن تفاصيل نجاح العملية الجراحية الدقيقة للمريضة عبر "برنامج الوكيل".

 

وتاليا تفاصيل اللقاء:

  

 
 


