الملكة رانيا تشيد بإنجاز طبي أردني لزراعة قرنية صناعية لمعمّرة تبلغ 106 أعوام

وقالت الملكة رانيا، في تعليق عبر "إنستغرام": صورة بيكبر فيها القلب... شكراً دكتورة نانسي، إنجاز يحمل علم ومحبة، معربةً عن فخرها بكل امرأة أردنية "تصنع الأمل بإيديها".
وكانت الدكتورة نانسي الرقاد أعلنت، عبر حسابها، نجاح زراعة قرنية صناعية لمعمّرة أردنية، ووصفت العملية بأنها "سابقة تاريخية"، مضيفة: "زراعة أضاءت قلوبنا قبل أن تضيء لها نور العتمة".
