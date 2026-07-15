الأربعاء 2026-07-15 08:39 م

الملكة رانيا تقدم واجب العزاء بوفاة الشيخ حمد آل ثاني

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جلالة الملكة رانيا العبدالله
 
الأربعاء، 15-07-2026 07:51 م

الوكيل الإخباري- قدمت جلالة الملكة رانيا العبدالله، الأربعاء، في قصر الوجبة بالدوحة واجب العزاء إلى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، وأسرة الراحل صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

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وأعربت جلالتها عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى الشيخة موزا، وأفراد الأسرة، والشعب القطري سائلة اللّٰه عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

 
 


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