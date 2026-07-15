الملكة رانيا تقدم واجب العزاء بوفاة الشيخ حمد آل ثاني

الوكيل الإخباري- قدمت جلالة الملكة رانيا العبدالله، الأربعاء، في قصر الوجبة بالدوحة واجب العزاء إلى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، وأسرة الراحل صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

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