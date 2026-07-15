الملكة رانيا تقدم واجب العزاء بوفاة الشيخ حمد آل ثاني

وأعربت جلالتها عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى الشيخة موزا، وأفراد الأسرة، والشعب القطري سائلة اللّٰه عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
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