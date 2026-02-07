الملكة رانيا تلتقي السيدة الأولى لتركيا أمينة أردوغان في إسطنبول

وبعد استقبال السيدة الأولى لجلالة الملكة في قصر دولمة بهجة، قامت جلالتها والسيدة الأولى بجولة في معرض فني تراثي يقام حالياً في القصر يبرز منسوجات وتطريزات تركية تقليدية. وتضم المعروضات أعمالاً تعكس دور الفنون التقليدية في تشكيل الهوية الثقافية.
وينظم المعرض معاهد النضج، وهي مؤسسات تعليمية حكومية تأسست عام ١٩٤٥ للحفاظ والنهوض بالتراث الثقافي لتركيا.
