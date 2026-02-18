الأربعاء 2026-02-18 05:50 م

الملكة رانيا تلتقي سيدة ألمانيا الأولى إلكه بودنبندر في عمّان

الأربعاء، 18-02-2026 05:26 م

الوكيل الإخباري-   التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله الأربعاء، في قصر الحسينية بعمان السيدة إلكه بودنبندر زوجة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها الرئيس الألماني وعقيلته إلى المملكة.

وتناول اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في الجوانب الإنسانية والاجتماعية إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المجالات الداعمة للطفولة والأسرة.

 
 


الملكة رانيا تلتقي سيدة ألمانيا الأولى إلكه بودنبندر في عمّان

الملكة رانيا تلتقي سيدة ألمانيا الأولى إلكه بودنبندر في عمّان

