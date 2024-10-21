الملكة رانيا تلتقي مجموعة من الشباب أصحاب المشاريع الإنتاجية

وتم اختيار تلك المشاريع من خلال مؤسسات المجتمع المدني العاملة في المحافظات، وكان لمؤسسة نهر الأردن دور في اختيار عدد من تلك المشاريع ضمن برنامج تمكين المجتمعات الذي تنفذه المؤسسة.
وخلال اللقاء تبادلت جلالتها الحديث مع أصحاب المشاريع عن طبيعة مشاريعهم، وكيف ساعدت تلك المشاريع على إتاحة فرص عمل وبناء مهارات حرفية ومهنية للشباب.
واستمعت جلالتها من الشباب عن خطط العمل والتطوير وأبرز محطات العمل التي تحولت إلى قصص نجاح بارزة أثرت على حياتهم.
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