الملكة رانيا تهنئ الملك بعيد ميلاده الـ64

ونشرت جلالتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعها مع جلالة الملك عبدالله الثاني، وقالت "كل الحب اليوم وكل يوم. كل عام وسيدنا بخير".
-
