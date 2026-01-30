الملكة رانيا تهنئ الملك بعيد ميلاده الـ64

10:30 ص

الوكيل الإخباري- هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله، الجمعة، جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده الرابع والستين. اضافة اعلان





ونشرت جلالتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعها مع جلالة الملك عبدالله الثاني، وقالت "كل الحب اليوم وكل يوم. كل عام وسيدنا بخير".

