 
الخميس 2025-01-30 11:54 ص
 

الملكة رانيا تهنئ الملك: كل عام وأنت الأغلى على قلوبنا

الصورة التي نشرتها الملكة
الصورة التي نشرتها الملكة
الخميس، 30-01-2025 10:12 ص
الوكيل الإخباري- هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله، جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، بعيد ميلاده الثالث والستين الميمون.اضافة اعلان


ونشرت الملكة عبر انستغرام صورة تجمعها مع الملك مرفقة بعبارة : "كل عام وأنت الأغلى على قلوبنا".
 
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