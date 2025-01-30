الملكة رانيا تهنئ الملك: كل عام وأنت الأغلى على قلوبنا

10:12 ص

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الوكيل الإخباري- هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله، جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، بعيد ميلاده الثالث والستين الميمون. اضافة اعلان





ونشرت الملكة عبر انستغرام صورة تجمعها مع الملك مرفقة بعبارة : "كل عام وأنت الأغلى على قلوبنا".