الملكة رانيا تهنئ في ذكرى المولد النبوي

وكتبت الملكة في موقع “إكس” في مولد خير الخلق الذي أُرسِل رحمة للعالمين، اللهم ندعوك الرحمة لعبادك والفرج القريب.
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