 
الأحد 2024-09-15 10:30 م
 
 

الملكة رانيا تهنئ في ذكرى المولد النبوي

الملكة رانيا العبدالله
الملكة
الأحد، 15-09-2024 09:03 م

الوكيل الإخباري-   هنأت الملكة رانيا العبدالله، الأردنيين بمناسبة ذكرى المولد النبوي.

اضافة اعلان


وكتبت الملكة في موقع “إكس” في مولد خير الخلق الذي أُرسِل رحمة للعالمين، اللهم ندعوك الرحمة لعبادك والفرج القريب.

 
gnews

أحدث الأخبار

عبدالملك الحوثي

عربي ودولي زعيم الحوثيين: عملياتنا مستمرة ضد "إسرائيل" والقادم أعظم

سجائر

خاص بالوكيل هل ارتفعت اسعار الدخان 25 قرشاً ؟ - قائمة

الملكة رانيا العبدالله

أخبار محلية الملكة رانيا تهنئ في ذكرى المولد النبوي

ولي العهد

أخبار محلية ولي العهد يهنئ بمناسبة المولد النبوي الشريف

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك: بذكرى مولد سيد الخلق نسأل الله أن يعم الخير

العاصمة عمان

الطقس الارصاد : انخفاض على الحرارة وامطار الاثنين - تنبيهات

جيش الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين إصابة ضابط إسرائيلي في عملية طعن بالقدس

أبو عبيدة

فلسطين أبو عبيدة : عملية تشكل نقلة نوعية



 


الأكثر مشاهدة