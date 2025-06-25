الملكة رانيا: سنة هجرية مباركة

وكتبت جلالتها عبر منصة "إكس"، مساء الأبعاء، “سنة هجرية مباركة، نسأل الله أن تكون بداية لهجرة كل ما يثقل أرواحنا، وعودة لما يطمئن قلوبنا”.
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