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الملكة رانيا: سنذكر أنكم نشامى وأبطال في أول مشاركة للأردن في كأس العالم

الملكة رانيا: سنذكر أنكم نشامى وأبطال في أول مشاركة للأردن في كأس العالم
الملكة رانيا: سنذكر أنكم نشامى وأبطال في أول مشاركة للأردن في كأس العالم
 
الأحد، 28-06-2026 08:17 ص
الوكيل الإخباري-  نشرّت جلالة الملكة رانيا العبدالله رسالة مؤثرة عقب مشاركة المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم في كأس العالم، عبّرت فيها عن الفخر الكبير بما قدمه النشامى خلال مشوارهم في البطولة.اضافة اعلان


وقالت جلالتها:

"سينذكر التاريخ أنها كانت أول مشاركة للأردن في كأس العالم. لكن ما سنذكره نحن الأردنيون، أنكم نشامى وأبطال، على قدر الحلم والعزيمة الأردنية."

وأضافت الملكة رانيا:

"وسنذكر دائماً متوجهاً سطر التاريخ، وجمعنا كأردنيين حول حلم واحد: هتفنا له، وشجعناه، وجعلنا نشعر بالفخر في كل لحظة من هذه الرحلة."

واختتمت رسالتها قائلة:

"شكراً لكم يا نشامى."


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