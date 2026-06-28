الملكة رانيا: سنذكر أنكم نشامى وأبطال في أول مشاركة للأردن في كأس العالم

وقالت جلالتها:
"سينذكر التاريخ أنها كانت أول مشاركة للأردن في كأس العالم. لكن ما سنذكره نحن الأردنيون، أنكم نشامى وأبطال، على قدر الحلم والعزيمة الأردنية."
وأضافت الملكة رانيا:
"وسنذكر دائماً متوجهاً سطر التاريخ، وجمعنا كأردنيين حول حلم واحد: هتفنا له، وشجعناه، وجعلنا نشعر بالفخر في كل لحظة من هذه الرحلة."
واختتمت رسالتها قائلة:
"شكراً لكم يا نشامى."
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