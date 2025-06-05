الملكة رانيا: عفية يا النشامى خليتوا العيد عيدين

09:30 م

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الوكيل الإخباري- هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله المنتخب الوطني، بالفوز على نظيره العماني واقترابه من التأهل إلى كأس العالم 2026. اضافة اعلان





ونشرت جلالتها عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة من المباراة وفرحة لاعبي المنتخب وكتبت عليها: عفية يالنشامى خليتوا العيد عيدين.



