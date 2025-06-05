الملكة رانيا: عفية يا النشامى خليتوا العيد عيدين

ونشرت جلالتها عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة من المباراة وفرحة لاعبي المنتخب وكتبت عليها: عفية يالنشامى خليتوا العيد عيدين.
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