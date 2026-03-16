الثلاثاء 2026-03-17 06:46 م

الملكة رانيا في ليلة القدر: اللهم اجعل لنا دعوة لا تُرد

الإثنين، 16-03-2026 10:18 م
الوكيل الإخباري-   نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله عبر حسابها في أنستغرام بمناسبة ليلة القدر، التي تعد من أعظم ليالي شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان


وكتبت جلالتها: "في هذه الليلة التي هي عند الله خير من ألف شهر.. اللهم اجعل لنا فيها أجوراً لا تعد، ودعوة لا ترد، وأكرمنا واعفُ عنا."

ويحيي المسلمون هذه الليلة المباركة من شهر رمضان مخلصين بالدعاء والعبادة تقرّبًا إلى الله تعالى، راجين المغفرة والرحمة.
 
 


